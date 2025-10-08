Con 25 años, recorrido a nivel nacional y actual legionario en el Riga de Letonia, Orlando Galo es una de las cartas titulares de la Tricolor para el juego de este jueves contra Honduras.

Galo conversó con la prensa en medio de la concentración que realizan en el complejo deportivo de La Federación Costarricense de Fútbol.

¿Cómo toman este juego?

La verdad es que faltan días cruciales e importantes para nosotros. Estamos muy concentrados y sabemos lo que nos jugamos. Desde que empezó esta eliminatoria sabíamos lo que nos íbamos a enfrentar. Queríamos iniciar con el pie derecho y no se nos dio, pero somos responsables y sabemos que tenemos la clasificación en las manos. No dependemos de nadie, de ningún otro rival. Ganando a Honduras llegamos a 5 puntos entonces es unirnos como grupo, unir al país y que el periodismo también se una. Si todos jalamos para el mismo lado es crucial. Será importante para el país y para la selección.

¿Qué le parece que sean pocos los legionarios?

El profesor toma la decisión de convocar a diferentes jugadores, estando afuera o no. Si se llama es porque ve un buen nivel, sin importar quienes sean los nombres. Tenemos a esta e animal que está aquí (Kendall Waston), ya lo conocemos y sabemos lo que tiene y lo que puede demostrar. No hay que hablar mucho de los que están, hay que unirnos como grupo. Todos nos conocemos en el camerino y se siente la misma vibra y emoción de enfrentar estos partidos eliminatorios que son sumamente bonitos.

¿Cómo ver el tema externo y el arbitraje?

En realidad, no hemos tocado nada extra futbolístico. Nosotros nos hemos concentrado en lo que vamos a hacer y en el planteamiento. Vamos a entrar con muchas ganas.

¿Cómo manejar tanta presión?

Somos jugadores de fútbol y somos profesionales. Al meternos en esta profesión sabíamos que íbamos a enfrentar estadios llenos en la eliminatoria. Al fin y al cabo, en la eliminatoria pasada jugamos con 35 mil aficionados ticos. Era emocionante. Ahora que vamos a jugar no se con cuántos y sin rivales. Eso lo motiva más a uno, cuando escuchas esa malas palabras o cosas que tiren te da emoción para enfrentarlo de la mejor manera.

¿Cómo se toma el regreso de Celso Borges?

Sabemos la calidad que tiene Celso y la calidad de persona que es. Desde que estuvimos en la eliminatoria pasada hemos tenido una muy buena relación y conversamos después de cada partido. Siempre que jugaba yo en mi liga él me escribía y tenemos esa comunicación. Si Celso se logra recuperar será muy importante para el plan que tenga el entrenador en mente.

¿Es vital el aporte de los legionarios?

Lo importante es mantenerse afuera, dar ese salto. Todo el mundo quiere llegar a las ligas europeas y cuesta un poco, pero mantenerse en Europa es sumamente importante. Tenemos muchos referentes que estuvieron muchos años afuera y ellos nos dan esa ayuda.