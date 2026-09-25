Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Hace pocas semanas OpenAI anunció que habrían resuelto un problema matemático que se ha declarado como parte de los problemas del Milenio, estos problemas, son siete grandes preguntas matemáticas que el Clay Mathematics Institute seleccionó en 2000, y ofreció un millón de dólares por la solución de cada una.

Los premios del milenio buscan destacar que aún hay preguntas fundamentales abiertas en matemáticas. Este premio ha representado una especie de señal pública de lo que representan las matemáticas, y su valor principal no es el millón de dólares, sino la atención que genera y el estímulo para generar nuevas técnicas que pueden potencialmente ayudar a avanzar la computación y las matemáticas. La lista fue elegida por un comité y no en lo absoluto exhaustiva de lo que vale investigar.

La ciencia y matemáticas tienen autores, pero no dueños

El problema es que una selección de unos pocos problemas, hecha por una institución, puede terminar estableciendo casi una jerarquía cultural del campo, declara de forma arbitraria qué recibe atención, qué avances se vuelven visibles y a quién se le declara como autoridad, y es acá donde viene la ruptura, pues aparentemente fue la inteligencia artificial quién resolvió uno de esos problemas.

El 22 de septiembre del 2026 OpenAI publicó un artículo donde aparentemente resuelve uno de esos problemas, conocido como el problema Navier-Stokes. Aunque todavía hay que verificarlo, antes del anuncio de OpenAI, solo un problema del milenio había sido resuelto. Acá no voy a explicar el problema, pero les dejo el link donde explico de manera sencilla de que se trata (https://tomascenfo.github.io/Logica-de-las-Cosas/navier-stokes/).

Lo que me llamó la atención fue la reacción intensa de la comunidad de matemáticos, o por lo menos de una élite de matemáticos. Algunos investigadores cuestionaron la autoría del descubrimiento y el reconocimiento de trabajos previos, mientras que otros expresaron preocupación por la velocidad con la que la IA está comenzando a resolver problemas que durante décadas parecían fuera de su alcance. La controversia llegó al punto de que 25 ganadores de la Medalla Fields (una especie de premio Nobel de matemáticas) publicaron una carta advirtiendo que resolver problemas matemáticos no es lo mismo que comprender las matemáticas y que las empresas de IA podrían estar transformando la investigación en una carrera por anunciar resultados. Lo interesante, para mí, es que esta reacción revela algo más allá que una disputa sobre una demostración, nos muestra como una tecnología comienza a transformar una disciplina que durante siglos ha considerado el razonamiento matemático como una de las expresiones más elevadas y exclusivas del intelecto humano.

Para mí la reacción revela un problema que va mucho más allá de las matemáticas. El conocimiento humano es una construcción colectiva, pero la estructura social de la ciencia lo ha convertido en una competencia por ser el primero y el único, olvidando que la ciencia tiene autores, pero no dueños. OpenAI aprovechó para crear conmoción en un gremio que se sentía seguro en un territorio considerado sagrado, el pensamiento matemático. La dimensión mecánica y computacional de las matemáticas, siempre ha coexistido con saltos creativos que ahora la IA puede explorar, generando miles o millones de rutas de solución en paralelo y utilizando el lenguaje natural para desarrollar nuevas formas de razonamiento. Por supuesto que reconozco el mérito de quienes han ganado premios, pero esos reconocimientos tampoco les confieren autoridad para representar a toda una disciplina ni garantizan una visión amplia de su futuro, porque existen matemáticos extraordinarios fuera de ese círculo.

La ciencia es sociociencia y la tecnología es sociotecnología, y sus transformaciones deben comprenderse desde las comunidades que las construyen y utilizan. La desaceleración tecnológica, que es lo que ahora piden esos matemáticos, puede convertirse en una forma de oscurantismo, porque las empresas continuarán desarrollando sus sistemas en privado mientras la sociedad pierde oportunidades de experimentar, comprender y verificar sus capacidades. El impacto de la IA proviene precisamente de que millones de personas han podido utilizarla, cuestionarla y transformarla. Necesitamos tecnologías cuyo desarrollo ocurra a la vista de todos, con mecanismos de verificación accesibles a las poblaciones afectadas, más allá de la supervisión exclusiva de empresas, Estados o instituciones académicas. Me preocupa que grupos de matemáticos terminen presentándose como guardianes de una disciplina que pertenece a toda la humanidad, especialmente cuando desde América Latina hemos quedado históricamente fuera de muchos espacios de reconocimiento y decisión científica, algo que merece examinarse también en la distribución histórica de las medallas Fields y las nacionalidades de sus ganadores.