La Chinchilla: Deslizamiento sigue sin cambios una semana después

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

A una semana del deslizamiento registrado en La Chinchilla de Oreamuno, Cartago, el terreno permanece prácticamente en las mismas condiciones. El desprendimiento se mantiene a menos de un metro del barranco y, hasta este jueves, no han comenzado trabajos de intervención en el sitio.

Según había informado el MOPT, el deslizamiento estaría relacionado con la saturación del suelo producto de las lluvias y la obstrucción del alcantarillado. En el lugar, lo único nuevo es una pequeña rotulación de advertencia que no estaba durante la visita realizada la semana anterior.

Vecinos de la zona confirmaron a Grupo Extra que una de las principales preocupaciones es la presa que se genera debido a la regulación del tránsito, además del temor de algunos conductores al pasar cerca del punto afectado.

Los lugareños también señalaron que existe una ruta alterna para evitar el sector; sin embargo, un puente en mal estado limita el paso por esa vía y dificulta utilizarla como una opción para descongestionar la zona.