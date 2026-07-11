“La casa quedó inhabitable”: limonenses narran consecuencias tras lluvias

Raquel Álvarez y sus cuatro hijos, son parte de las más de 3 mil personas que actualmente se mantienen bajo alerta por el fuerte impacto de las lluvias en la provincia de Limón.

El jueves 2 de julio en horas de la noche y bajo el tránsito de la onda tropical #20 fue el momento donde más lluvia cayó en la provincia caribeña, según las estimaciones del gobierno local limonense.

En el caso de Álvarez, vecina de Río Banano, ese día perdió prácticamente todo lo que tenía dentro de su vivienda como artículos electrónicos, ropa, zapatos y muebles tanto de ella, como de sus cuatro hijos.

La joven madre relató a Grupo Extra los momentos de tensión y angustia que vivió esa noche.

“La casa quedó inhabitable y destrozada; por el momento estamos viviendo más afuera en otra estructura del dueño de la propiedad, estamos intentando salir adelante”, aseveró.

Álvarez calificó como inédita esta situación, pues en 30 años de vivir en esa zona del Caribe nunca había enfrentado este tipo de circunstancias.

“Las cabezas de agua se han incrementado en los últimos años, eso hace que el caudal aumente y estemos más propensos a desastres”, destacó.

“Me cayó el clóset encima”

Ana Isabel Espinoza es otra limonense que vive en alerta por estas condiciones climáticas.

Esta adulta mayor vecina de Pueblo Nuevo también se vio sorprendida por las lluvias de ese día.

“Yo estaba durmiendo con mi esposo cuando la vecina nos tocó la pared, nos alertó de que el agua se estaba metiendo y cuando salí a agarrar los zapatos me cayó el clóset encima”, relató.

Según Espinoza, en los últimos días han enfrentado serias dificultades, ya que las inundaciones afectan otros servicios esenciales como el agua y la luz.

Incluso en esta zona del país, aún se mantienen en vía pública algunos muebles, escritorios, camas y otros artículos dañados por las inundaciones.

Ana Isabel Espinoza también vio afectada su vivienda.



Apoyo municipal

La alcaldesa de Limón, Anna Matarrita McCalla, declaró a Grupo Extra que ya suman más de 3 mil personas damnificadas por estos incidentes.

Según la jerarca municipal, desde el primer día de la emergencia el trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo y algunas diputaciones ha sido crucial para colaborar con los afectados.

“Hemos entregado cientos de diarios y colchonetas para nuestros habitantes, vamos a trabajar fuerte para que las personas pueden levantarse de este duro golpe”, afirmó McCalla.

Las ayudas para las familias incluyen alimentos no perecederos, aguas e incluso comida para mascotas, los cuales son repartidos cada día por las mañanas.

La cercanía de muchas de estas casas a los ríos es otro factor de riesgo.

Proyectan más lluvias

Expertos en materia climática afirman que la provincia limonense podría verse afectada por más lluvias en el segundo semestre del año.

“Actualmente Costa Rica se encuentra en una simetría de vulnerabilidad entre las vertientes del pacífico y caribe debido al forzamiento de la fase de El Niño con respecto a la aceleración de los vientos alisios”, manifestó Rodrigo Castillo, meteorólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Desde el gobierno local y el Cuerpo de Bomberos pidieron a la población limonense estar atentos en caso de alguna emergencia en los próximos días por las condiciones climáticas.