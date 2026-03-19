La Carpio sella boleto a la final

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La fase regular de la Liga Nacional Mayor 2026 llegó a su fin, dejando establecidas las posiciones definitivas y el panorama rumbo al título.

El equipo de Tigres de La Carpio se adueñó del liderato tras firmar una destacada marca de 9 triunfos y 3 caídas. Además, registró 64 carreras a favor y 45 en contra, logrando un diferencial positivo de +19. Gracias a este rendimiento, los felinos avanzan directamente a la Gran Final, privilegio otorgado al primer lugar del torneo.

En la segunda casilla finalizó Aquaworks con balance de 6-6, seguido por Toros del Norte, que cerró con 5-7. Por su parte, Zeta Gas terminó en el cuarto puesto con récord de 4-8, quedando fuera de la lucha por el campeonato.

De esta manera, Aquaworks y Toros del Norte se verán las caras en la serie semifinal, que se disputará al mejor de cinco partidos. El equipo que consiga tres victorias asegurará su pase a la final.

El conjunto erizo contará con la ventaja de jugar como local, al haber culminado en la segunda posición, lo que le permitirá disputar hasta tres encuentros en su casa. Si la serie se alarga hasta un quinto juego, este será definitivo y se jugará a nueve entradas.

El vencedor de esta llave avanzará para medirse ante Tigres de La Carpio en la Gran Final, la cual se jugará en formato de siete encuentros, coronándose campeón el equipo que primero alcance cuatro triunfos.

En caso de ser necesario un séptimo partido, este también se disputará a nueve entradas. Asimismo, La Carpio tendrá la ventaja de localía por haber finalizado en la cima de la tabla, lo que le permitirá disputar al menos cuatro juegos en su estadio durante la serie decisiva.

Con la etapa regular ya concluida, todo queda preparado para una semifinal que se anticipa emocionante entre Aquaworks y Toros del Norte, en la búsqueda del pase a la final frente al sólido líder del campeonato.