La Carpio se mantiene invencible en Liga Nacional de Béisbol

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Jornada 7 de la Liga Nacional Mayor de Béisbol 2026 dejó triunfos de valor para Tigres de La Carpio y Aquaworks Alajuela.

Esta fecha comienza a marcar diferencias importantes en la tabla general de posiciones durante el desarrollo de la segunda vuelta del campeonato nacional.

En el Estadio Antonio Escarré, la escuadra de Tigres de La Carpio mantuvo su paso perfecto al derrotar categóricamente 10 carreras por 0 a Zeta Gas.

La oportuna ofensiva de los Tigres lució dominante al conectar un total de 12 imparables a lo largo del juego. La principal figura con el madero fue Jonathan Loáisiga, seleccionado Jugador Más Valioso (MVP) tras finalizar de 4-3 con cuatro carreras impulsadas.

Desde el montículo de los disparos, el lanzador Harold Osvaldo Arauz se acreditó la victoria con una sólida presentación de cinco entradas en blanco.

En su labor, Arauz permitió solamente dos hits, ponchó a seis bateadores y no concedió bases por bolas. Por su parte, Jefferson Martínez cargó con la derrota para la novena de Zeta Gas. La jornada también tuvo acción en el Polideportivo Monserrat de Alajuela. En dicho parque, Aquaworks Alajuela derrotó 12-2 al conjunto de Lions y consiguió otro resultado importante en su lucha por los primeros puestos de la tabla general.

Lázaro Leiva fue el lanzador ganador para Aquaworks, mientras que Lucas Jarquín cargó con la derrota para el equipo de Lions. En la ofensiva alajuelense sobresalió Carlos Castillo, quien tuvo una destacada actuación al terminar de 5-4, con dos dobles, dos sencillos, una carrera impulsada y dos carreras anotadas.

La alineación de Aquaworks también contó con un cuadrangular de Jake Pérez. Por parte de Lions, Carlos Maliano respondió con el poder al conectar un jonrón, firmando uno de los principales batazos ofensivos del conjunto felino.

De esta manera, La Carpio continúa invicto y al frente del campeonato, mientras Aquaworks sigue sumando victorias y consolidándose como uno de sus principales perseguidores en la segunda vuelta de la Liga Nacional Mayor 2026.