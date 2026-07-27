“La cancha está en hermosas condiciones y vamos con todo”

Santo Domingo, República Dominicana. – La golfista costarricense Luciana Vilchez protagonizó una sobresaliente actuación durante la segunda jornada del torneo de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una tarjeta de 73 golpes, su mejor registro en lo que va de la competencia, la nacional escaló hasta el tercer puesto de la clasificación general, colocándose de lleno en la pelea por el podio.

A sus 14 años, Vilchez continúa confirmando su enorme talento al competir de igual a igual frente a algunas de las mejores jugadoras de la región. En el desafiante Corales Golf Course, en Punta Cana, la costarricense mantuvo un juego sólido de principio a fin, destacando por la precisión de sus golpes, el control en cada hoyo y la regularidad que le permitió mejorar posiciones.

Otro detalle que resaltó su desempeño fue que compartió recorrido con la puertorriqueña María Fernanda Torres, una golfista con trayectoria en el profesionalismo. Lejos de intimidarse, la joven tica respondió con madurez y personalidad, demostrando que tiene las condiciones para competir al más alto nivel.

La ronda también estuvo marcada por las difíciles condiciones climáticas. Las participantes afrontaron temperaturas superiores a los 31 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 34 grados, un reto adicional que exigió concentración y fortaleza física durante las 18 banderas.

Aun así, Vilchez mantuvo un rendimiento consistente, ratificando su capacidad para adaptarse a escenarios de alta exigencia y mantenerse como una de las principales aspirantes a las medallas.

“Luciana, con mucho carácter, compartió grupo con la mejor jugadora de Puerto Rico, María Fernanda Torres, quien ha sido jugadora profesional. Es de reconocer el potencial y apoyar a Lucy para el cierre de la competencia”, comentó Mauricio Zamora, capitán del equipo costarricense.