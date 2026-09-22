La California y Escalante entre zonas de venta de drogas sintéticas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La California y Barrio Escalante, en San José, figuran entre los sectores donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha detectado la comercialización de drogas sintéticas, un mercado que, según las autoridades, muestra un crecimiento en el país.

Así lo explicó Mario Sánchez Leitón, investigador de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, durante el programa OIJ a tu servicio, donde abordó junto con Marielos Sancho Brenes, perito de la Sección de Toxicología, los riesgos y las nuevas modalidades relacionadas con estas sustancias.

Según Sánchez, en el caso de La California, los investigadores han identificado la venta de diferentes tipos de drogas, incluidas las sintéticas.

“Barrio La California, en San José, es una negociación a cielo abierto de este tipo de drogas, de tipo sintético”, manifestó.

El funcionario agregó que también se ha detectado comercialización dentro de bares ubicados en ese sector capitalino.

“Dentro de los bares se ha detectado también que facilitan las instalaciones para poder comercializar a lo interno estas drogas”, señaló.

Sánchez indicó que Barrio Escalante es otro de los puntos donde las investigaciones han identificado esta actividad.

“Barrio Escalante es otro lugar donde se está dando la comercialización de este tipo de drogas sintéticas y a gran escala”, afirmó.

De acuerdo con el investigador, las autoridades también han recibido informaciones confidenciales relacionadas con parques y otros espacios cercanos a esa zona, lo que ha llevado al OIJ a realizar labores de investigación.

Sin embargo, el fenómeno no se limita a sitios específicos. El funcionario explicó que existen personas que comercializan estas sustancias desde viviendas y utilizan redes sociales y grupos de WhatsApp para coordinar las entregas.

En estos chats, vendedores y compradores acuerdan cantidades y lugares para distribuir la droga, formando redes que dificultan su detección.

Venta llega a zonas turísticas

El OIJ también ha identificado este tipo de actividad en destinos turísticos del país. Sánchez mencionó sectores como Tamarindo, Nosara, Jacó, Manuel Antonio y Bahía Drake.

Según explicó, la presencia de turistas y la facilidad para conseguir determinadas sustancias convierten algunos de estos destinos en puntos atractivos para su comercialización.

A esto se suman fiestas clandestinas y festivales de música electrónica, donde, de acuerdo con el investigador, las autoridades han detectado espacios utilizados para el consumo y venta de drogas sintéticas.

Mercado en crecimiento

El OIJ asegura que durante allanamientos e investigaciones es cada vez más frecuente encontrar este tipo de sustancias e incluso implementos utilizados para producirlas.

Entre las drogas mencionadas durante el programa figuran el MDMA o éxtasis, LSD, metanfetaminas, ketamina y tusi, esta última caracterizada por contener mezclas de diferentes sustancias.

Los especialistas advirtieron que uno de los principales peligros radica precisamente en que el consumidor desconoce la composición y concentración de lo que adquiere.

Sancho explicó que las drogas sintéticas pueden incluir adulterantes, mezclas de sustancias y concentraciones capaces de provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Además, el OIJ señaló que algunas presentaciones utilizan colores, figuras y nombres llamativos como estrategia para hacerlas más atractivas, principalmente entre consumidores jóvenes.