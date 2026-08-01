La California estrenará delegación para decenas de policías

Una nueva delegación policial con capacidad para 110 funcionarios, una inversión cercana a los $3,8 millones y una ubicación estratégica en La California comenzará a construirse durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los sectores con mayor incidencia delictiva de la capital.

El Ministerio de Seguridad Pública y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) oficializaron la donación del terreno donde se levantará la nueva estación, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley que autoriza el traspaso del inmueble localizado en el distrito Carmen para uso policial.

El proyecto fue presentado en julio de 2024 y recibió el primer y segundo debate legislativo el 5 y 13 de agosto de ese mismo año, respectivamente; sin embargo, el procedimiento concluyó formalmente en julio de 2026, dos años después de su presentación.

La propiedad permitirá construir una delegación que atenderá los barrios Carmen, Amón, Otoya, Aranjuez, Escalante, La California y Empalme, además de brindar cobertura a una zona donde se ubican instituciones como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Cultura.

La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, afirmó que la iniciativa responde al trabajo conjunto desarrollado entre ambas instituciones, producto de “bajar la cifra y la incidencia del robo de combustible, para atender más a tiempo este tipo de delitos, nos lleva a tener todas estas acciones de apoyo para que podamos trabajar mejor ambas instituciones”.

Punto estratégico para oficiales

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, sostuvo que la nueva delegación permitirá reforzar la presencia policial en una de las zonas donde convergen actividades comerciales, turísticas y de entretenimiento, además de mejorar la coordinación operativa contra el crimen organizado.

El jerarca aseguró que “Costa Rica hoy está viviendo una situación donde estamos enfrentando una criminalidad violenta y esta propiedad, estas instalaciones y este lugar precisamente nos van a permitir ayudar a este trabajo policial.

En este punto estratégico donde se cometen muchos delitos no solamente vamos a tener presencia, sino que vamos a poder coordinar muchas acciones policiales para seguir cumpliendo el mandato de luchar contra toda esta criminalidad”.

Campos añadió que el inmueble facilitará la articulación entre cuerpos policiales y el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

También señaló que “el objetivo es claro, enfrentar la criminalidad, poder presentar los casos al Ministerio Público para que se desarrollen las audiencias y los juicios, pero sobre todo que se den las condenatorias.

Esta cooperación no se le hace al Ministerio de Seguridad Pública, se le hace a la seguridad del país y nosotros debemos garantizar esa unión de las fuerzas policiales para sacar a los criminales de la calle”.

Ciudadanos opinan

Santiago Durán “En toda gran ciudad, como lo es San José, tiene que haber suficiente seguridad para todos sus ciudadanos. No tenía idea que lo habían donado para una delegación policial, pero al ser zona muy transitada, creo que es correcto que haya vigilancia”.



María Cristina Gutiérrez





“Sería muy bueno porque con estas cosas de como está ahora el mundo pues uno no puede andar tranquilo en la calle; hay tanta delincuencia que uno no puede caminar tranquilo en las calles, se siente que siempre anda desprotegido”.

