La cadena venérea

Dr. Mauro Fernández

Sexólogo

A pesar de todos los adelantos de la ciencia no hemos podido controlar la propagación de las enfermedades venéreas y los médicos solo podemos tratarlas, neutralizarlas, pero no eliminarlas.

Muchas infecciones pasan largos periodos sin dar síntomas de tal forma que las personas no se percatan de que han sido infectadas, por eso no acuden al médico y por lo tanto no son tratados.

Como la infección no es tratada, sigue por años en el cuerpo con el agravante que desde el momento en que se adquiere la infección, se está en capacidad de contagiar a otros. Así las personas no saben que tienen la enfermedad y tampoco saben que están contagiando a sus parejas sexuales que a su vez pueden infectar a otros, de tal forma que el ámbito de propagación es cada vez mayor, creando una verdadera cadena de contagios que afecta a muchos entre ellos los seres queridos.

Así, se comporta el virus del papiloma, responsable del cáncer de cérvix, cáncer tan frecuente que en nuestro país detectamos uno por día y se nos muere una paciente cada tres días. También la clamidia, que son capaces de generar esterilidad tanto en hombres como en mujeres. El herpes, se comporta igual, causa ardor, fisuras, picazón y enrojecimiento en los genitales de manera periódica, al punto que la gente lo confunde con una alergia al condón, al semen o la toalla sanitaria.

Esta misma dinámica sucede con VIH/SIDA, contrario a lo que suele creer esta infección pasa de manera silenciosa por años, sin que el paciente se percate de su presencia y por ende retrasa el tratamiento.

Hoy, ya es muy común la vida sexual premarital, por lo que es frecuente que una persona adquiera alguna de estas enfermedades muchos años antes de casarse, que la porte en su cuerpo sin darse cuenta y la transmita a la pareja creando diversas problemáticas, por ejemplo, puede que la infección afecte a un futuro niño durante el embarazo, o el parto. Otras veces, surge la duda de la infidelidad porque existe la falsa creencia que las enfermedades de transmisión sexual son prueba inequívoca de una infidelidad.

Por eso aun cuando no se presenten síntomas, es ideal que se acuda al médico para detectar estas infecciones a tiempo.