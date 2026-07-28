La brasileña Vibra impulsa su expansión regional con el inicio de operaciones en Argentina

(EFE) Vibra, una de las mayores compañías energéticas de Brasil, oficializó esta semana en Argentina el inicio de su primera operación fuera del gigante suramericano, en el marco de una estrategia de expansión regional centrada en el sector de lubricantes.

El objetivo, según un comunicado remitido por la compañía el viernes, es alcanzar una participación del 12 % en el mercado argentino de lubricantes en los próximos años.

Para ello, la líder en el mercado brasileño de distribución de combustibles y dueña de Lubrax, relanzó este jueves en Argentina la tradicional marca, comercializada en el país desde hace más de 50 años.

“Argentina ocupa un lugar central dentro de nuestra estrategia de crecimiento internacional. Estamos construyendo una operación de largo plazo, con producción local, una red comercial cada vez más sólida y un portafolio preparado para responder a las necesidades del mercado”, señaló el CEO de Lubrax, Marcelo Bragança, en el comunicado.

Para Vibra, Argentina se ha convertido en el principal mercado potencial de la marca fuera de Brasil.

Por eso, el despliegue, que se puso en marcha en 2025 con la creación de Vibra Argentina, incluyó la implementación de una estructura comercial, industrial, logística y de producción y abastecimiento local propia diseñada para acompañar el crecimiento y para impulsar el desarrollo del mercado local.

La nueva estructura organizativa prevé también la ampliación de la cobertura territorial y del portafolio de la marca, con productos destinados a vehículos livianos y pesados, motocicletas, maquinaria agrícola e industrial.

Actualmente, la compañía ya cuenta con tres distribuidores autorizados que abastecen regiones estratégicas como Mar del Plata (sureste), el interior de la provincia de Buenos Aires, Neuquén (suroeste), Río Negro (sur) y Tucumán (noroeste).

Además, tiene articulada una red de mayoristas que le permite tener presencia comercial en 15 provincias argentinas, alcanzando aproximadamente el 80 % del consumo nacional de lubricantes.

La apuesta por el sector de lubricantes

Con operaciones diversificadas en los sectores de combustibles, energía y transición energética, Vibra inauguró en noviembre de 2025 una unidad de negocio dedicada exclusivamente al sector de lubricantes para dar aún más enfoque y autonomía a la marca Lubrax.

La medida buscó reforzar el valor estratégico del segmento como una de las cinco vías de crecimiento de la empresa, que en el primer trimestre de 2026 logró un beneficio neto ajustado de 1.500 millones de reales (294 millones de dólares), un 63 % más que en el mismo periodo de 2025.

Los lubricantes también registraron resultados consistentes y alcanzaron el mayor volumen histórico para un primer trimestre, con un aumento del 7 % frente a 2025.

En este contexto, la compañía, que es la responsable de la mayor planta de lubricantes de América Latina, ubicada en la zona metropolitana de Río de Janeiro, recalcó la importancia estratégica del segmento para ampliar su participación en el mercado brasileño y para expandir y consolidar su presencia en la región.