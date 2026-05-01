Ricardo Millán

El lente del psiquiatra

Todas las personas tenemos una determinada capacidad de tolerancia al estrés. Absolutamente todas. Vivimos en un medio social que desgraciadamente vende la idea que “si nos lo proponemos, lo podemos lograr”, sin importar el precio emocional que se termine pagando por una meta o la realidad y circunstancias de cada uno de nosotros. Este sistema castiga si alguien no asume una tarea que se espera de esa persona, o cuando luego de aceptada, se renuncia por el motivo que sea. Bajo estos términos es una vergüenza reconocer las propias limitaciones.

En el lenguaje popular y coloquial hay una expresión que resuena mucho para explicar estos conceptos: el de la barrita horizontal que se sostiene en dos barras verticales y que se ajusta en altura según las necesidades. Se utiliza normalmente para competencias como el salto alto, en donde se sube un determinado número de centímetros conforme la competencia avanza y los atletas que no la han botado logran pasar a las fases siguientes. De esta forma se suele decir “súbale a la barra” o “bájele a la barra”, indicando el nivel de exigencia que puede tener una determinada tarea.

Sigamos con la analogía. Igual que no todos los atletas podrán superar la prueba a partir de cierta altura, existirán personas a quienes se les dificultaría una determinada tarea. Los motivos son muchos porque de base no todos tenemos las mismas habilidades (capacidades manuales, de cálculo, de resistencia física, de memorización, etc.), pero además porque el desempeño siempre es fluctuante: depende en buena medida del estado emocional, de la calidad del sueño, de si existe neblina mental, del consumo de sustancias; el entorno juega un papel también muy significativo –si es enriquecedor a nivel emocional, o, por el contrario, si resulta nocivo o amenazante–.

Sabemos que el autoconocimiento no es una tarea sencilla; requiere en sí mismo de un esfuerzo grande y desconocido porque poco se nos entrena para él. Pero cuando los seres humanos logramos hacer esa mirada hacia lo interno, reconocemos nuestras motivaciones, los obstáculos que se nos presentan y las dificultades existentes. Y ese lugar permite poner todas las cartas sobre la mesa para considerarlas a la hora de tomar decisiones.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué tal si le subiéramos o bajáramos a la barrita a nuestras propias demandas luego de realizar ese ejercicio de introspección –de esa mirada hacia lo interno–? ¿Realmente tomaríamos las mismas decisiones o nos comprometeríamos de la misma manera? ¿Cuál sería el precio emocional que pagaríamos o que dejaríamos de pagar bajo esas circunstancias? ¿Cuál es una forma sana de administrar el propio esfuerzo, de modo que haya exigencia pero reconociendo las propias características?

Sabemos que la autodemanda es un patrón de conducta que se instaura temprano en la vida, muy acorde con el rol que desempeña cada quien en un sistema familiar; es, por lo tanto, difícil de cambiar o de ajustar, aunque no imposible. Reconocemos que a través del autoconocimiento y la introspección, en donde las personas identifican sus motivaciones y estados emocionales, es posible distanciarse de las presiones internas que promueven la repetición de conductas no sanas o desadaptativas. Esto permite individualizar los esfuerzos y lograr incrementarlos progresivamente cuando las circunstancias así lo permitan.

La lectura, la validación de las propias emociones, la terapia psicológica, la conversación con personas que representan vínculos sanos refuerzan este camino. Si además se practican estilos de vida saludable –con higiene del sueño, alimentación libre de productos procesados o inflamatorios y deporte regular, en particular en contacto con la naturaleza–, estos procesos se facilitan, fluyen más.

Si en su caso no existe claridad sobre qué lo impulsa a repetir conductas o decisiones, haga una pausa y revise estos aspectos. Apóyese, permítase recibir ayuda. Se vale. Seguramente le será más fácil bajarle a la barrita, administrar su propio esfuerzo cuando así lo requiera y disfrutar de un beneficio a nivel emocional importante.