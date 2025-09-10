Lo que comenzó como un sueño entre exalumnos se convirtió en realidad para la Banda Rítmica de Exalumnos de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, que participará por primera vez en el desfile de la Independencia en Cartago este 15 de setiembre.

Formada en octubre de 2024 con 16 integrantes, hoy reúne a 32 personas de diferentes profesiones y edades, unidas por el orgullo de su escuela.

El grupo es dirigido por el profesor jubilado Jorge Solano Portuguez, quien comentó:

“El guiar a este grupo de Exalumnos, todos de generaciones diferentes, representa primero que todo un honor y luego una felicidad enorme…”

La banda ha participado en eventos locales, pero su presentación en el desfile será la más especial para ellos. Manuel Olivares, uno de los integrantes mayores, refleja el sentimiento común del grupo hacia esta gran oportunidad.