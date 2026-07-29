La Banda CEDES Don Bosco obtiene nuevos reconocimientos

La Banda CEDES Don Bosco fue declarada Embajadora de Esencial Costa Rica y su participación en el Desfile de las Rosas 2027 fue reconocida de interés cultural, en un acto oficial realizado en Alajuelita.

Durante la actividad, la agrupación también recibió las credenciales oficiales que la acreditan para participar en el tradicional desfile que se celebrará el 1º de enero de 2027 en Pasadena, California, uno de los eventos más importantes de su tipo a nivel mundial.

Ambos reconocimientos destacan la trayectoria de la banda, su excelencia artística y el trabajo que ha desarrollado durante más de seis décadas en la formación de niños y jóvenes a través de la música, convirtiéndose en una de las agrupaciones más representativas del país.

“La declaratoria de interés cultural reafirma, además, que su participación en el Desfile de las Rosas trasciende una presentación artística: será una oportunidad para mostrar al mundo el talento de nuestras juventudes y el enorme valor de la cultura como carta de presentación de Costa Rica”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud. Fundada en 1965, la Banda CEDES Don Bosco está integrada por 300 estudiantes y exalumnos de entre 10 y 24 años.

Bajo la dirección de Luis Fernando Solano Gamboa, ha representado a Costa Rica en varios países y suma 21 participaciones en el Festival de la Luz, donde obtuvo el primer lugar en 2007 y 2025. Ahora, llevará nuevamente el nombre de Costa Rica al mundo en el Desfile de las Rosas.