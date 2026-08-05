¿La Asamblea está obligada a votar la nómina de magistrados suplentes?

El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, aseguró que la Asamblea Legislativa está obligada a votar la nómina de candidatos a magistrados suplentes, aunque aclaró que esto no garantiza que alguno resulte electo.

Castillo se refirió al tema este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Nombramientos, luego de una consulta realizada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí.

“Está obligada a votar, pero eso no significa que cuando se vota se vaya a elegir. Eso es lo que le puedo decir”, respondió el magistrado.

Foto: Sergio Espinoza.

Sandí también le consultó si los diputados deben explicar las razones por las que votan en blanco, como ocurrió con los legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) durante los intentos por escoger a los magistrados suplentes.

Castillo evitó pronunciarse sobre la forma en que deben votar los congresistas y señaló que esa decisión corresponde a una valoración política.

“Cuando nosotros enviamos la lista de los 18 es porque consideramos que cualquiera de los 18 puede ser magistrado suplente. Ya las valoraciones sobre cómo votar, yo prefiero abstenerme porque es una valoración más de naturaleza política que de naturaleza jurídica”, manifestó.

Foto: Sergio Espinoza.

La diputada liberacionista también preguntó si la falta de magistrados suplentes está afectando los derechos de las personas cuyos expedientes no pueden resolverse debido a las inhibitorias de los magistrados propietarios.