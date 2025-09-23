La propuesta del Ministerio de Educación Pública de implementar la nota de conducta como requisito para la promoción escolar a partir del 2026 ha generado un debate necesario sobre el rumbo que debe tomar nuestro sistema educativo. Sin embargo, el análisis de esta medida debe realizarse desde una perspectiva técnica y basada en evidencia, considerando los desafíos actuales que enfrenta la educación pública costarricense.

El hecho de que el 57.6% de los 14,663 alumnos que abandonaron las aulas el año pasado lo hicieron por factores relacionados con problemas de conducta y convivencia escolar. Este dato, proporcionado por el propio MEP, evidencia la urgente necesidad de contar con mecanismos efectivos para abordar estos comportamientos antes de que conduzcan a la exclusión definitiva.

Desde una perspectiva técnica, esta medida presenta varios aspectos positivos:

Claridad en las consecuencias: El sistema establece parámetros claros y progresivos que permiten a los estudiantes comprender las implicaciones de sus acciones. Esta predictibilidad es fundamental para el desarrollo de la autorregulación.

Enfoque preventivo: Al comenzar con 100 puntos, se crea un marco donde las consecuencias escalonadas pueden servir como disuasivo antes de llegar a faltas más graves.

Componente restaurativo: La inclusión del trabajo socioeducativo como mecanismo de recuperación incorpora elementos de justicia restaurativa, permitiendo que el estudiante repare el daño causado mientras mantiene su vínculo con el sistema educativo.

Las críticas expresadas por exjerarcas del MEP y especialistas tienen fundamento cuando se interpreta la medida desde una perspectiva puramente punitiva. Sin embargo, el enfoque debe ser diferente. La nota de conducta no debe concebirse como un mecanismo de control, sino como una herramienta pedagógica que enseñe valores fundamentales para la convivencia social.

La preocupación sobre el aumento de la exclusión escolar es válida, pero debe contextualizarse. Los datos actuales muestran que los problemas de conducta ya son la principal causa de deserción. Lo que la nueva medida propone es estructurar mejor la respuesta a estos comportamientos, ofreciendo oportunidades claras de rectificación antes de llegar a la exclusión.

Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de una implementación cuidadosa que priorice la formación sobre la sanción, que fortalezca los sistemas de apoyo estudiantil y que involucre activamente a todos los actores del proceso educativo.

El objetivo no es controlar a los estudiantes ni restringir sus derechos, sino equiparlos con los valores y habilidades necesarios para su desarrollo integral y su contribución positiva a la sociedad.