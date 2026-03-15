“La ansiedad de ser primeros nos pasó factura”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Deportivo Saprissa perdió ante el Club Sport Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por la jornada 12 del campeonato nacional.

Los morados desaprovecharon la oportunidad de ser los líderes del campeonato. Jefferson Brenes explicó que la ansiedad de estar en el primer lugar les pasó factura.

“Nosotros estamos acostumbrados a la exigencia, tal vez por ahí las ganas, la ansiedad de estar primeros, creo que nos está pasando un poco de factura, creo que hay que bajarlo un poquito, de volver a nuestras bases, de ir paso a paso, partido a partido, porque yo siento que tal vez la tensión de que Heredia perdió ayer y la ansiedad de querer ganar, creo que nos pasa un poco de factura también”.

El Deportivo Saprissa ahora se concentra en su próximo partido ya que se enfrentarán a San Carlos el próximo domingo en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez a las 7:00 p.m.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra