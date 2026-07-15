La Albiceleste se pone a un paso del bicampeonato del mundo

¡”La Scaloneta” va por el tetracampeonato! Argentina sacó a Inglaterra en un vibrante juego y se citará ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.
Más que una simple semifinal, el duelo entre argentinos e ingleses marcaba otro duelo que iba a quedar para la historia en esta rivalidad que se ve marcada desde la edición de Chile 1962.
Las acciones se empezaron a calentar al minuto 55 con la anotación de Anthony Gordon, dejando helado a todos los aficionados presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y poniendo a soñar a la tierra de los Three Lions con una final del certamen luego de 60 años.
Sin embargo, la garra albiceleste pudo más. A falta de cinco minutos para llegar al 90‘, Lionel Messi sacó su varita mágica y le dio un pase a Enzo Fernández para que el mediocampista del Chelsea sacara un latigazo y venciera a Jordan Pickford para mandar a decir que “no escucha” a los hinchas británicos.
Y cuando todo parecía que las acciones se iba para los tiempos extra, “la Pulga” volvió a soltar su magia y con un centro de pierna derecha, le dejó servido el balón a Lautaro Martínez para que “el Toro” mande a guardar “la redonda” y desatando la locura no solo en su país, sino en la mayor parte del mundo.
Con esto, Argentina se topará con España en el juego decisivo por el máximo título del fútbol. El partido se realizará este próximo domingo 19 de julio a la 1:00 p.m. en el MetLife Stadium de Nueva York.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.
DT: Thomas Tuchel.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristiano Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.
DT: Lionel Scaloni.
Sebastián Vargas Sánchez
Colaborador Grupo Extra