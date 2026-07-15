La Albiceleste se pone a un paso del bicampeonato del mundo

¡”La Scaloneta” va por el tetracampeonato! Argentina sacó a Inglaterra en un vibrante juego y se citará ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Más que una simple semifinal, el duelo entre argentinos e ingleses marcaba otro duelo que iba a quedar para la historia en esta rivalidad que se ve marcada desde la edición de Chile 1962.

Las acciones se empezaron a calentar al minuto 55 con la anotación de Anthony Gordon, dejando helado a todos los aficionados presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y poniendo a soñar a la tierra de los Three Lions con una final del certamen luego de 60 años.

Foto: AFP

Sin embargo, la garra albiceleste pudo más. A falta de cinco minutos para llegar al 90‘, Lionel Messi sacó su varita mágica y le dio un pase a Enzo Fernández para que el mediocampista del Chelsea sacara un latigazo y venciera a Jordan Pickford para mandar a decir que “no escucha” a los hinchas británicos.

Y cuando todo parecía que las acciones se iba para los tiempos extra, “la Pulga” volvió a soltar su magia y con un centro de pierna derecha, le dejó servido el balón a Lautaro Martínez para que “el Toro” mande a guardar “la redonda” y desatando la locura no solo en su país, sino en la mayor parte del mundo.

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Con esto, Argentina se topará con España en el juego decisivo por el máximo título del fútbol. El partido se realizará este próximo domingo 19 de julio a la 1:00 p.m. en el MetLife Stadium de Nueva York.

Alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristiano Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra