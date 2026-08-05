La agenda de ticos en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Costa Rica tendrá una agenda cargada este miércoles en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con representación en nueve disciplinas y participación en varias finales y pruebas clasificatorias.
La jornada arrancó desde las 7:00 a. m. y se extenderá hasta la tarde, con atletas nacionales buscando acercarse al podio en deportes como atletismo, skateboarding, gimnasia artística, karate, esgrima y tiro, además de la participación del balonmano masculino y el tenis de mesa.
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🕖 7:00 a. m. | Tiro
🎯 Rifle de aire 10 m masculino
Edgardo Sepúlveda
🕗 8:00 a. m. | Natación artística
🏊 Rutina técnica solo femenino
María Paula Alfaro
🕗 8:00 a. m. | Esgrima
⚔️ Espada individual femenina
Isabela Sayagues, Karina Dyner y Daniela Jurado
🕗 8:00 a. m. | Karate
🥋 Kata individual
Valeria Monge
🕗 Desde las 8:00 a. m. | Tenis de mesa
🏓 Sencillos (toda la delegación)
🌇 Tarde | Tenis de mesa
🏓 Dobles mixtos
🕐 1:00 p. m. | Balonmano
🤾 Costa Rica 🆚 Nicaragua
🕑 2:10 p. m. | Atletismo
🔨 Lanzamiento de martillo
Dylan Suárez
🕒 3:10 p. m. | Skateboarding
🛹 Final masculina
Anna María Maccio y Kevin Miranda
🕞 3:40 p. m. | Atletismo
🏃 1.500 metros
Antonella Lanuza
🕟 4:30 p. m. | Gimnasia artística
🤸 Anillos: Ariel Villalobos
🤸 Barras asimétricas:
Rachel y Samantha