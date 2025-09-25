Un estudio del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo), adscrito a la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica nos da datos reveladores sobre el fútbol tico. El estudio, el cual fue coordinado por el docente e investigador

Francisco Navarro Picado, especialista en mercadeo deportivo detalla que la afición al fútbol nacional en la Gran Área Metropolitana (GAM) mostró un crecimiento de tres puntos porcentuales este 2025 con respecto al año anterior. Hoy está en un 42% de los encuestados, después de aparecer en 39 % durante el 2024.

“Para realizar este estudio se encuestaron 412 personas habitantes de la GAM (203 mujeres, 208 hombres y 1 no binario), con edades entre los 13 y 85 años. Los encuestados respondieron cuatro preguntas relacionadas a sus deportes favoritos y su nivel de afición por el fútbol nacional. Aunque el 42 % de las personas encuestadas se considera aficionada al fútbol nacional, solo un 24 % indicó que este es el único deporte que suele ver. La mayoría de encuestados suelen diversificar su consumo deportivo, combinando su gusto por el fútbol con otras disciplinas. Entre otros deportes mencionados se encuentra Baloncesto, Fútbol Americano, Ciclismo, Atletismo y Baseball”, detallan en un comunicado.

Jóvenes quitados

con patear bola

De nuevo aparece la dificultad de los clubes para atraer a los más jovencitos. “Entre las personas que aseguran no gustarles el fútbol en absoluto, un tercio son jóvenes de entre 18 y 29 años (33,8 %). Sin embargo, el Club Sport Cartaginés es el único equipo cuya afición es mayoritariamente joven. Según el estudio, el 61,1 % de sus seguidores tienen entre 18 y 29 años, muy por encima de lo observado en Saprissa y Alajuelense (cerca del 40 %), y en el Club Herediano (44 %)” revelaron.