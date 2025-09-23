Racing Fútbol Club recibió a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Libertadores, en donde ganó por marcador de 1-0 (2-0 global) al conjunto del Fortín con gol de Santiago Solari al 82 ‘del partido.

🏆| Gran jugada de Rojas que levanta el centro y llega Solari solo para convertir el 1 a 0 de #Racing frente a #Velez



pic.twitter.com/sEsD8UFZIk — ProDeportes (@ProDeportes3) September 23, 2025

Los hombres de Schelotto, rozaron el gol en varias ocasiones, pero la defensa del cuadro de Avellaneda y el arquero Cambeses evitaron el empate del cuadro visitante.

El siguiente rival de Racing será entre Estudiantes de la Plata o Flamengo, partido que se disputará este jueves 25 de setiembre a las 6:30 p.m. hora de Costa Rica.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador