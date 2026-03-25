Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

5 hombres y una mujer fueron detenidos como parte del operativo de las autoridades en la provincia de Cartago para desarticular la organización liderada por “El Gordo Julio”.

El líder, de apellido Gómez y de 30 años, fue ubicado en el sector de Orotina, donde fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

Droga decomisada. Cortesía.

Durante los allanamientos se detuvo a 3 personas reconocidas por sus alias o apodos: “La Abuela”, “Peter la Anguila” y “Ñato”, todos con amplio expediente policial, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Dinero incautado: Cortesía.

Estas son las personas detenidas por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Cartago:

Rojas, alias “Abuela”. Pasado por tenencia de drogas, agresión psicológica y física, robo con violencia sobre las personas, transporte de drogas, robo agravado e incumplimiento de una medida de protección contra la mujer.

Godínez, mantiene expediente por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Tránsito.

Solano, alias “Ñato”, con antecedentes por tenencia de drogas, portación ilegal de arma de fuego, robo con violencia sobre las personas y robo agravado.

Valverde, con expediente judicial por tenencia de drogas, robo con violencia sobre las personas, agresión física y robo agravado.

Canales, alias “Peter la Anguila”, pasado por tenencia de drogas

Rojas (mujer), con expediente por tenencia de drogas, violencia física, lesiones levísimas, robo con violencia sobre las personas, desobediencia a la autoridad y robo agravado.

Esta información fue brindada por el Ministerio de Seguridad Pública.