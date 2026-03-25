“La Abuela” y “Peter la Anguila” detenidos en operativo contra “El Gordo Julio”

Con amplio expediente policial

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5 hombres y una mujer fueron detenidos como parte del operativo de las autoridades en la provincia de Cartago para desarticular la organización liderada por “El Gordo Julio”.

El líder, de apellido Gómez y de 30 años, fue ubicado en el sector de Orotina, donde fue detenido y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales.

Droga decomisada. Cortesía.

Durante los allanamientos se detuvo a 3 personas reconocidas por sus alias o apodos: “La Abuela”, “Peter la Anguila” y “Ñato”, todos con amplio expediente policial, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Dinero incautado: Cortesía.

Estas son las personas detenidas por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Cartago:

  • Rojas, alias “Abuela”. Pasado por tenencia de drogas, agresión psicológica y física, robo con violencia sobre las personas, transporte de drogas, robo agravado e incumplimiento de una medida de protección contra la mujer.
  • Godínez, mantiene expediente por tenencia de drogas e infracción a la Ley de Tránsito.
  • Solano, alias “Ñato”, con antecedentes por tenencia de drogas, portación ilegal de arma de fuego, robo con violencia sobre las personas y robo agravado.
  • Valverde, con expediente judicial por tenencia de drogas, robo con violencia sobre las personas, agresión física y robo agravado.
  • Canales, alias “Peter la Anguila”, pasado por tenencia de drogas
  • Rojas (mujer), con expediente por tenencia de drogas, violencia física, lesiones levísimas, robo con violencia sobre las personas, desobediencia a la autoridad y robo agravado.

Esta información fue brindada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Entrada de bunker reforzado. Cortesía.