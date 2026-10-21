“La #1 de Concacaf”: Así llegaron fans del Olimpia a Cartago

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Fueron pocos, pero los aficionados del Olimpia se hicieron notar desde que llegaron a las gradas del estadio “Fello” Meza.

Los seguidores del “León” de Honduras se ubicaron en una de las esquinas y llevaron varias mantas con mensajes en donde destaca una en donde se hacen llamar “la número uno de Concacaf”.

Foto: Geovanni Segura

A su ingreso, también llevaron tambores para apoyar a su equipo de una manera especial.

Este martes, la dirigencia del Club Sport Cartaginés anunció que la barra organizada del club catrachos no tenía permitida la entrada al estadio, sin embargo, los aficionados del club se ubicaron en el mismo sector del estadio.