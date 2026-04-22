Kylie Jenner fue demandada por su exempleada doméstica

La empresaria y figura mediática Kylie Jenner se encuentra en el centro de una controversia legal luego de que una extrabajadora doméstica presentara una demanda en su contra por presuntas condiciones laborales inadecuadas.

Según reportes judiciales retomados por medios internacionales, la exempleada, identificada como una mujer de apellido Vázquez, afirma que, durante el periodo en que laboró entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, experimentó un entorno marcado por constantes tensiones, trato despectivo y comentarios ofensivos vinculados a su origen salvadoreño y sus creencias religiosas.

La denuncia detalla que Vázquez habría sido relegada a labores más exigentes y poco deseadas, además de quedar aislada dentro del equipo de trabajo.

Entre los señalamientos más graves, menciona episodios de comportamiento agresivo, incluyendo el lanzamiento de objetos, así como un trato considerado degradante por parte de sus superiores.

De acuerdo con su testimonio, al intentar reportar formalmente lo que ocurría, las condiciones no mejoraron. Por el contrario, asegura que se le redujeron horas laborales, aumentó su carga de trabajo y el ambiente se volvió aún más tenso.

Además del daño emocional, la demanda incluye reclamos por supuestos incumplimientos laborales, como pagos pendientes, ausencia de pausas reglamentarias y otros beneficios.

Aunque Kylie Jenner aparece como parte demandada, los documentos no la señalan directamente como autora de los actos denunciados. Sin embargo, se le atribuye una posible omisión al no intervenir ni tomar acciones tras haber sido informada de la situación.

Hasta el momento, ni la empresaria ni su equipo han emitido declaraciones oficiales. No obstante, versiones cercanas sugieren que la defensa podría cuestionar el desempeño laboral de la denunciante, anticipando un proceso legal complejo.