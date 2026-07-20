Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial 2026

Kylian Mbappé volvió a hacer historia en el fútbol mundial. El delantero francés cerró el Mundial 2026 como el máximo goleador del torneo y, además, se convirtió en el nuevo máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo.

Pese a que Francia no pudo quedarse con el tercer lugar tras caer ante Inglaterra, Mbappé brilló una vez más al marcar un doblete, con el que llegó a 10 goles en la competición y aseguró la Bota de Oro como el mejor anotador del campeonato.

Con esas dos anotaciones, el atacante alcanzó los 22 goles en Mundiales, cifra con la que superó el registro de Lionel Messi, quien concluyó su carrera mundialista con 21 tantos, y pasó a ocupar el primer lugar de la clasificación histórica de goleadores.

El futbolista del Real Madrid consiguió este récord en apenas tres participaciones mundialistas. Debutó en Rusia 2018 con cuatro anotaciones, firmó ocho goles en Catar 2022 y completó una extraordinaria actuación en 2026 con diez celebraciones.

Además del récord histórico, Mbappé se convirtió en el primer jugador en conquistar dos Botas de Oro consecutivas en una Copa del Mundo, tras haber sido también el máximo goleador en la edición de Catar 2022.

Con solo 27 años, el delantero francés continúa ampliando su legado y deja abierta la posibilidad de seguir aumentando una marca que, por ahora, parece difícil de igualar.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra