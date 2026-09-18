Kylian Mbappé deja Nike y firma con marca suiza

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El capitán de la selección francesa y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, firmó un acuerdo para ser la imagen de la marca deportiva On tras toda una carrera vinculado a la estadounidense Nike, anunció el viernes la compañía suiza.

“La marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el fútbol junto al campeón de fútbol Kylian Mbappé, lo que marca el inicio del camino de la marca en el deporte más popular del mundo”, indicó en un comunicado.

La marca también indicó que el campeón del mundo francés de 1998 Thierry Henry se convertirá en su director de fútbol.

Dream On, Football.



I still dream of playing football.



That might surprise you, coming from someone who plays it for a living.

But it’s true.



I still dream of playing with my friends.

Playing until sunset. Until dinner.

Playing just because it was a game, long before it… pic.twitter.com/74FFKrT98w — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 18, 2026

“Tenemos un sueño común y esto no ha hecho más que empezar”, declaró Mbappé en el comunicado de On, que no indicó el importe del contrato.

La marca fundada en 2010 y especializada hasta ahora en la fabricación de zapatillas de running y tenis cuenta entre sus accionistas con el tenista Roger Federer.

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, líder mundial de artículos deportivos, que estaba vinculado al delantero francés desde que era muy joven y lo había convertido en su principal figura en el mercado del fútbol.

Mbappé fue campeón del mundo en 2018 y se erigió durante el último torneo en el máximo goleador de la historia de la fase final del Mundial, con 22 tantos en todas sus participaciones.