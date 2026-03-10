Kyle Walker se retiró de la selección a tres meses del Mundial

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A falta de tres meses para la Copa del Mundo 2026, la selección de Inglaterra se queda sin Kyle Walker, quien puso fin a su etapa con el combinado inglés.
El defensor anunció su retiro de la selección luego de disputar 96 partidos, en los que anotó un gol y brindó diez asistencias.
Walker era una de las principales figuras del equipo dirigido por Thomas Tuchel y también formaba parte del grupo de capitanes.
Con su salida, Inglaterra pierde a uno de sus referentes a pocos meses del inicio del Mundial.
Juan Diego Córdoba Leandro
Colaborador de Grupo Extra