Kvaratskhelia sufre una rotura del ligamento cruzado

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

(Francia, AFP) La excelsa victoria sobre el FC Barcelona (4-2) del martes por la noche en la Liga de Campeones ha dejado secuelas en el PSG, probablemente privado para toda la temporada del delantero Khvicha Kvaratskhelia, gravemente lesionado en una rodilla, mientras que Ousmane Dembélé y Marquinhos estarán ausentes varias semanas.

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El parte médico del París Saint-Germain, publicado este miércoles por la mañana, eclipsó en cierta medida la buena actuación del equipo de Luis Enrique la víspera: “Víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha (…), Khvicha Kvaratskhelia será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días”.

Contactado por la AFP, el entorno de “Kvara” consideró que, en este momento, “era difícil” hablar de una fecha de regreso.

Pero esta lesión, tan común y temida por todos los jugadores, podría mantener alejado de los terrenos de juego al extremo georgiano durante muchos meses, e incluso hasta el resto de la temporada.

“¿Por qué yo? Nunca he descuidado nada. Sin duda me preparé para este partido mejor que nunca antes. Creía estar listo para todo, pero no para esto”, reaccionó en georgiano en Instagram, afirmando estar “listo para atravesar estos meses de trabajo, de dolor y de lágrimas”.

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Tras un contacto con Xavi Espart, justo antes de la hora de juego, “Kvara” se desplomó sobre el césped sujetándose la rodilla, antes de marcharse al vestuario sin siquiera poder apoyar la pierna derecha.

– La hora de Akliouche –

Se trata de una muy mala noticia para el PSG, ya que el delantero de 25 años fue una pieza clave en la conquista de la “segunda estrella” la temporada pasada, hasta el punto de aspirar al Balón de Oro 2026, que se entregará el lunes.

En su ausencia, el internacional francés Maghnes Akliouche (12 internacionalidades, un gol), llegado el verano boreal pasado procedente del Mónaco, debería convertirse en el titular natural en el extremo derecho y desplazar a Désiré Doué al otro lado. El jugador de 24 años lleva varias semanas yendo a más, y goza de la confianza de Luis Enrique.

Además de “Kvara”, el club de la capital tendrá que arreglárselas sin Ousmane Dembélé, víctima de una “lesión en el muslo izquierdo” y sustituido prematuramente (20′), y sin su capitán Marquinhos, que sufrió “una lesión en el muslo derecho” (59′). Los dos jugadores permanecerán “en tratamiento durante las próximas semanas”, precisó el PSG, sin dar una fecha exacta de regreso.

Hasta ahora, el PSG se había librado de las lesiones, pero en pocos días su enfermería se ha llenado rápidamente, con Nuno Mendes, también víctima de una lesión en el muslo izquierdo en Estrasburgo el sábado.

Estas ausencias importantes podrían frenar la máquina parisina en las próximas semanas y empañan los siete días impresionantes del PSG, que dio sendas lecciones al Manchester City y al Barça (4-2).