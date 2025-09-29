La emblemática banda chilena Kudai volverá a los escenarios de Costa Rica como parte de su gira mundial Revive Tour.

El esperado concierto está programado para el próximo viernes 21 de noviembre en el Centro de Eventos La Uruca, en San José, con la producción general a cargo de Arrecife.

Este show será un momento histórico para la agrupación, ya que por primera vez los cinco miembros Nicole Natalino, Bárbara Sepúlveda, Pablo Holman, Tomás Manzi y Gabriela Villalba compartirán el mismo escenario. Gabriela regresa para sumarse a esta nueva etapa del proyecto.

Formada en Chile en 2003, Kudai toma su nombre de la palabra mapudungun kudau, que significa “joven trabajador” o “joven esforzado”.

Desde sus comienzos, la banda se destacó por tratar temas emocionales, sociales y existenciales que lograron conectar profundamente con la audiencia juvenil en toda América Latina.