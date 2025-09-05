KFC Costa Rica anunció el lanzamiento del Krunch Tour, una gira musical que busca dar espacio a artistas emergentes y promover el intercambio cultural en la región.

El tour iniciará este 5 de septiembre en San José, con un concierto en El Mercadito, en La California.

En esta primera fecha participarán los artistas costarricenses Deeikel, DJ Kendo y Tapón, además de la presentación especial de Lomiiel, cantante de República Dominicana.

A finales de septiembre, la gira continuará en otros países de la región, entre ellos República Dominicana, donde se realizará un concierto con Deeikel y un artista local.

La iniciativa forma parte de KFC Music y pretende acercar a los músicos a nuevas audiencias en distintos países de Latinoamérica.