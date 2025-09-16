Con 31 años y oriunda de Heredia, Kristel Gómez se prepara para representar a Costa Rica en el Miss Grand International 2025, certamen que se celebrará el próximo 18 de octubre en Tailandia.

Su acercamiento al modelaje comenzó en la adolescencia, cuando una compañera del colegio le habló sobre una agencia que despertó su interés en ese mundo. “Mi mamá no estaba muy convencida de que yo entrara a esta industria desde tan joven, sin embargo, tomé la valentía y a los 15 años me inscribí en un casting. A partir de ahí empecé a modelar y a participar en diferentes certámenes”, recordó.

Durante su etapa estudiantil, Kristel enfrentó comentarios que la hicieron sentirse distinta por sus orígenes y facciones. “Antes no usaba mi cabello al natural porque me daba pena que fuera afro, no tenía la autoconfianza que se necesita, pero entendí que tenía que cambiar toda mi perspectiva”, compartió.

Con el paso de los años acumuló experiencia en concursos como Miss Teen y Expo Belleza Costa Rica, alcanzando etapas de finalista en varias ocasiones. Esa trayectoria la impulsó a insistir: “Cuando me enteré de este certamen y del tipo de mujer que estaban buscando, yo dije: ‘este es mi momento de creérmela e intentarlo una vez más’”.

Para esta nueva meta, Gómez se preparó con un equipo integral: buscó apoyo en imagen, oratoria y comunicación, además de contar con respaldo profesional en maquillaje y vestuario. También conecta esta faceta con su vida laboral en recursos humanos, área donde encuentra similitudes con el mensaje que desea transmitir como reina de belleza.

Hoy, con la corona nacional en sus manos, Kristel tiene un objetivo claro: “Mi mayor sueño en Tailandia es que el país logre un top, algo que aún no se ha visto en nuestro país”.

¿Qué es Miss Grand International?

Es un certamen de belleza internacional fundado en 2013 en Tailandia, cuyo objetivo es que las participantes sean embajadoras de la paz, fomentando la igualdad, la diplomacia y la responsabilidad social, combinando belleza, talento y compromiso con causas sociales en un escenario global.