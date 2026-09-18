Kölbi toma la delantera en el mercado de telecomunicaciones

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Kölbi concentra aproximadamente el 43% de los ingresos totales del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
La cifra significa que cerca de ₡43 de cada ₡100 generados por este mercado corresponden a la marca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El 57% restante de los ingresos se distribuye entre las otras 176 empresas de telecomunicaciones que cuentan con un título habilitante para operar en el país.
“Concentrar el 43% de los ingresos del sector refleja la fortaleza y el peso de Kölbi en el mercado costarricense de telecomunicaciones. Este resultado nos impulsa a seguir invirtiendo para responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra posición”, afirmó Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE.
En medio de un mercado competitivo y en constante transformación, Kölbi continuará fortaleciendo servicios estratégicos como los planes pospago, el internet móvil y la conexión fija.
La empresa también aseguró que seguirá avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y responder a las nuevas demandas de conectividad en Costa Rica.
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