Kölbi toma la delantera en el mercado de telecomunicaciones

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Kölbi concentra aproximadamente el 43% de los ingresos totales del sector de telecomunicaciones en Costa Rica, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

La cifra significa que cerca de ₡43 de cada ₡100 generados por este mercado corresponden a la marca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El 57% restante de los ingresos se distribuye entre las otras 176 empresas de telecomunicaciones que cuentan con un título habilitante para operar en el país.

“Concentrar el 43% de los ingresos del sector refleja la fortaleza y el peso de Kölbi en el mercado costarricense de telecomunicaciones. Este resultado nos impulsa a seguir invirtiendo para responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestra posición”, afirmó Marco Acuña, presidente ejecutivo del Grupo ICE.

Kölbi fortalecerá sus servicios de telecomunicaciones

En medio de un mercado competitivo y en constante transformación, Kölbi continuará fortaleciendo servicios estratégicos como los planes pospago, el internet móvil y la conexión fija.

La empresa también aseguró que seguirá avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la experiencia de sus clientes y responder a las nuevas demandas de conectividad en Costa Rica.

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