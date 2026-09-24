Klopp vs Xavi: Países Bajos y Alemania igualan a uno en debut

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las selecciones de Países Bajos y Alemania dieron espectáculo tras igualar a un gol en el debut de sus nuevos técnicos y en el inicio de la UEFA Nations League.

Con Xavi Hernández al mando de los neerlandeses y Jurgen Klopp dirigiendo a los alemanes, ambas escuadras mostraron sus mejores fichas para luchar por la victoria en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.

Klopp y Xavi saludándose (Foto: AFP)

El cuadro teutón se adelantó en el marcador con gol de Felix Nmecha al 32’, quien aprovechó un rebote en el área local para rematar sin marca en una polémica acción que continuó pese a la lesión de Brian Brobbey, ariete neerlandés.

Tras una notable mejoría en el segundo tiempo de la mano de una gran actuación de Joey Veerman, Países Bajos logró el empate al 90’+2 gracias a Cody Gakpo quien anotó el empate tras un gran centro de Ruben Van Bommel.