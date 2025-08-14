La modelo Kimberly Loaiza, conocida por su paso en el programa Combate, volvió a dar de qué hablar al revelar un detalle íntimo que sorprendió a muchos: padece alopecia.

La popular creadora digital no se guardó nada y lo contó todo a través de sus redes sociales, donde compartió que está lidiando con la caída del cabello desde hace algún tiempo atrás, algo que, según dijo, ya le empieza a preocupar seriamente.

“Tal vez no lo parezca como a simple vista, pero yo tengo pelo frágil, y que ahora se me empiece a caer desde tan temprana edad, me preocupa la verdad”, confesó en sus redes sociales.

Loaiza explicó que inició un tratamiento médico que requiere constancia y paciencia, y que tuvo que buscar asesoría para elegir el producto correcto.

Para su sorpresa, el tratamiento que está usando es uno que usualmente se ve en hombres para el crecimiento del vello facial.

“Tuve que recurrir a un producto que había visto aplicado con buenos resultados en hombres, pero no sabía que también se podía poner en mujeres para este tipo de temas”, aseguró.

Pese a la situación, Kimberly no perdió su buen humor. “Espero que para diciembre ya tenga más pelo”, comentó entre risas.