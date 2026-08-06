Kimberly Loaiza revela complejo diagnóstico médico

La modelo costarricense Kimberly Loaiza fue diagnosticada con bronquitis, neumonía atípica, hiperinsuflación pulmonar, hiperreactividad bronquial y crépitos en el pulmón derecho, tras varios días de complicaciones de salud.

La influencer dio a conocer el resultado de los exámenes médicos luego de que su estado generara preocupación entre sus seguidores.

Días atrás había compartido imágenes en las que aparecía utilizando una mascarilla mientras recibía nebulizaciones e, incluso, advirtió que, de no presentar mejoría, podría requerir intubación.

“Me mandaron mucho reposo”, expresó. Sin embargo, comentó que sus responsabilidades laborales y económicas le impiden detener por completo sus actividades. De acuerdo con Loaiza, debe continuar trabajando para hacer frente a distintos gastos, entre ellos los medicamentos y el alquiler de su apartamento.