El ícono del trap argentino, KHEA, aterriza en Costa Rica con nueva música bajo el brazo y un show que promete ser inolvidable para sus fans en un año de intensa actividad creativa.

El trapero argentino KHEA se presentará en Costa Rica el próximo 16 de noviembre en El Mercadito La California, en un evento para mayores de edad.

Este concierto llega en un momento de reinvención para el artista, quien ha estado inmerso en un intenso proceso creativo que incluye el lanzamiento de su EP “Tarot” y la preparación de un nuevo álbum de larga duración. Es una oportunidad para ver a un KHEA en plena evolución musical.

Los detalles del show en Costa Rica:

Fecha: 16 de noviembre.

Lugar: El Mercadito La California, Distrito Carmen.

El Mercadito La California, Distrito Carmen. Entradas: Ya están disponibles en www.starticket.cr con un precio general de $70.

Entradas: Ya están disponibles en www.starticket.cr con un precio general de $70.

Importante: Evento exclusivo para mayores de edad.
Producción: A cargo de 2Mundos CA en conjunto con Mercadito La California.

En profundidad:

“Tarot”, un regreso a las raíces: El nuevo EP nació de dos semanas de producción intensa en Miami, con el objetivo de “dejarle algo a los fans” mientras trabaja en su próximo álbum.

El proyecto es descrito por KHEA como un regreso al “sexy trap” y a los sonidos urbanos de sus inicios en Buenos Aires.

Incluye colaboraciones con artistas como Lucho SSJ, Salastkbron y Almighty.

Fue lanzado bajo el sello Interscope Records, con el que trabaja desde 2020.

Un 2025 de alta intensidad

El año de KHEA ha estado lleno de actividad y contrastes.