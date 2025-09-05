En una noche cargada de talento y emociones en El Chalet, el carismático Keylor Trejos brilló con luz propia y se ganó merecidamente el tercer lugar en el concurso “Así Canto Yo” gracias a su interpretación llena de sentimiento de la ranchera “El Taur Vicente”.

Con un estilo 100% ranchero, Keylor no solo cantó, sino que encarnó por completo al personaje, con un porte digno de un verdadero charro. Su voz, auténtica y potente, demostró estar perfectamente hecha para el mariachi, y su presencia escénica fue tan convincente que hizo vibrar a todo el público presente.

El reconocido tenor Joaquín Yglesias lo felicitó públicamente por su actuación, destacando su gran timbre de voz y su capacidad para conectar con la esencia del género ranchero.

“Se nota que llevas el mariachi en el alma”, comentó con admiración el jurado.

Con ese encanto especial que lo caracteriza, Keylor Trejos demostró que la música regional también tiene un lugar destacado en esta competencia y que su voz es capaz de contar historias que llegan directo al corazón.