Un futbolista puede decir que es bueno, se le puede presentar como fichaje bomba pero la realidad la reflejan los fríos números. Este es el caso del portero costarricense Keylor Navas en Pumas.

Diario Récord de México analiza lo que ha sido su aporte en tierras aztecas y en verdad que hay una gran diferencia. El periodista Daniel Estrada Navarrete realizó la nota llamada “¡Efecto Keylor! Pumas es el mejor equipo defensivo desde la llegada de Navas”.

Repasa cómo le ha ido en el mismo lapso a los otros equipos y las diferencias son abismales.

“El conjunto de Universidad Nacional hizo de la portería una auténtica muralla. En las primeras dos jornadas, el guardameta titular del Club Universidad Nacional fue Rodrigo Parra. En esos dos encuentros, el equipo felino permitió seis goles.

Sin embargo, para la Fecha 3 llegó Keylor Navas y además de tomar la capitanía de inmediato, también tomó la responsabilidad de defender el arco auriazul, algo que ha hecho de la mejor manera, pues sus números destacan por encima de toda la Liga MX”, detalla.

Lo más evidente es cuando compara los goles que han recibido los equipos desde que Navas está en Pumas.



Odiosas comparaciones

• Pumas: 4

• Cruz Azul: 7

• Xolos: 7

• Rayados: 8

• Toluca: 8

• América: 8

• Pachuca: 8

• Tigres: 9

• Juárez: 9

• Necaxa: 10

• Querétaro: 12

• León: 13

• Santos: 13

• San Luis: 14

• Mazatlán: 14

• Chivas: 15

• Atlas: 17

• Puebla: 17