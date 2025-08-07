Sin Keylor Navas, quien quedó fuera por sanción, el Pumas de México quedó eliminado de la Leagues Cup, tras perder por 3 a 1 ante el Inter Miami, en la última fecha clasificatoria de este torneo entre la Liga MX y la MLS.

A pesar de que el Pumas se fue arriba en el marcador con gol de Jorge Ruvalcaba al minuto 34, Rodrigo de Paul empató antes de irse al descanso para el Inter Miami.

En la segunda parte, Luis Suárez anotó desde el punto de penal el 2 a 1 y Tadeo Allende, puso el 3 a 1 en el 69.

El próximo partido Pumas será el domingo a las 6:00 pm.