La novela llegó a su fin, y no con el desenlace feliz propio de las telenovelas mexicanas: Keylor Navas se quedará en Argentina con Newell’s Old Boys, luego de que no se concretara un acuerdo entre Pumas y el club rosarino por los servicios del guardameta costarricense. La negociación se cayó tras no alcanzarse los 3 millones de dólares solicitados por los argentinos.

La noticia explotó este miércoles al mediodía, cuando medios especializados en Argentina confirmaron que Navas permanecería en el club. Mientras tanto, en México, el gerente deportivo de Pumas, Eduardo Saracho, le restaba importancia al interés por el tico.

“Nosotros no estamos generando el humo. El ruido viene de allá (Argentina) para acá (México). A nosotros nos halaga que nos pongan con un nombre así y es todo lo que puede decir porque, yo tampoco puedo incidir en un jugador que tiene un contrato con otro equipo”, señaló Saracho en rueda de prensa.

Ahora, Keylor deberá permanecer en Argentina al menos hasta diciembre, mes en el que finaliza su contrato con Newell’s. Sin embargo, su camino hacia la titularidad parece cada vez más complicado.

Cristian Fabbiani, técnico del equipo, se reunió recientemente con los referentes del club y con el propio Navas para decidir si el arquero costarricense tendría la oportunidad de ser titular este domingo ante Banfield. Además, medios argentinos informan que, ante la posible salida de Keylor, la dirigencia de Newell’s ya había iniciado contactos con Sergio “Chiquito” Romero exarquero de Boca Juniors y de la Selección Argentina en el Mundial 2014 para que lo reemplazara, movimiento al que Romero habría respondido afirmativamente.

Lo único claro hasta el momento es que Keylor no renovaría su contrato con Newell’s, y que su relación con la afición luce cada vez más deteriorada.