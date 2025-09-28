Un muy mal momento vive el portero costarricense Keylor Navas en el equipo Pumas de México. Este sábado perdió 4 a 1 ante América. Empezó ganando el juego el cuadro felino con gol de Jorge Ruvalcaba al 34’, pero las Águilas le dieron la vuelta al marcador. Álvaro Angulo, compañero de Navas, marca en su propio marco al 55’ y luego aparecen José Raúl Zúñiga (59’) y el doblete de Alejandro Zendejas (73’ y 83’).

A esos cuatro goles se le suman los 3 que había recibido ante Juárez en la fecha anterior, al quedar 3 a 1 de visita.

El próximo juego de Pumas es el domingo 5 de octubre, en casa, ante las Chivas Rayadas de Guadalajara. El cotejo está para las 7 de la noche. A falta de que termine la jornada de este fin de semana el cuadro del tico se ubica en la casilla 10.