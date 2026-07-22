Keylor Navas y Pumas vencen al campeón del fútbol mexicano

(EFE). Los Pumas UNAM se sacudieron una desventaja para derrotar este martes por 0-1 al Toluca en su propio estadio, en la segunda jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Víctor Arteaga y Sebastián Córdova convirtieron por los universitarios, en tanto Jorge Díaz anotó por el equipo de casa.

En el Estadio Nemesio Díez, situado 2.600 metros sobre el nivel del mar, los Pumas salieron sin sentirse menos que el monarca de la Concacaf, pero cuando mejor jugaban, en el minuto 14, Díaz aceptó un balón del brasileño Helinho y, con un golpe de zurda, puso el 1-0.

Toluca bajó el ritmo y lo pagó. En el 57, Arteaga empató con un disparo de zurda; y en el 64, Córdova recibió una pelota de Rodrigo López y, de cabeza, le dio la victoria a su equipo.

Dirigido por el argentino Antonio Mohamed, Toluca se volcó al ataque. Apareció por las bandas, remató por el centro, pero los Pumas, liderados por el guardameta costarricense Keylor Navas, aguantaron y sumaron su primer triunfo, luego de haber sido goleados en su debut, 0-3 por el Pachuca.

Toluca sufrió su primer revés, después de haber derrotado el pasado sábado al Guadalajara, por 0-2.

Un rato antes, el nigeriano Christian Ebere convirtió un gol en los finales del partido para darle a Cruz Azul una victoria por 2-1 sobre Puebla.

Luka Romero y Ebere convirtieron por los Azules, y Fernando Monárrez lo hizo por el Puebla, que luchó en la casa de sus rivales y por momentos fue superior.

Porque jugará el próximo sábado por el título campeón de campeones, Cruz Azul y Toluca adelantaron sus encuentros de la segunda fecha.

La jornada dos se reanudará de viernes al domingo próximos con los partidos Atlante-América, Tijuana-León, Guadalajara-Juárez FC, Santos Laguna-Atlas, Tigres UANL-San Luis, Necaxa-Monterrey y Pachuca-Querétaro.EFE