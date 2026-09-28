¿Keylor Navas vuelve a La Sele? Esto se sabe

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El nombramiento interino de Bryan Ruiz al mando de la Selección Nacional de Costa Rica podría traer cambios importantes y regresos inesperados.

Uno de ellos podría ser la vuelta de Keylor Navas a la escuadra patria, según información trascendida en las últimas horas.

Grupo Extra consultó a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), la cual indicó que “de momento no hay nada 100% confirmado” y están a la espera de posibles cambios.

Asimismo, se podría dar el regreso de Celso Borges y Roan Wilson, ambos mediocampistas de Liga Deportiva Alajuelense.