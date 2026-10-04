Keylor Navas vuelve a la Cueva con la Sele después de 17 años

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

El portero Keylor Navas este domingo a La Cueva para defender nuevamente la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica, en un reencuentro cargado de nostalgia y significado para el histórico guardameta.

Han pasado 16 años, 10 meses y 20 días desde la última vez que Navas disputó un partido con la Tricolor en el estadio Ricardo Saprissa. Aquella ocasión se remonta al 14 de noviembre de 2009, cuando Costa Rica enfrentó a Uruguay en un partido de repechaje rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Desde entonces, la carrera de Navas tomó un rumbo extraordinario. El guardameta se consolidó como uno de los mejores porteros costarricenses de la historia, defendió las camisetas de equipos como Real Madrid y Paris Saint-Germain y levantó, entre otros títulos, tres Champions League consecutivas con el conjunto español.

Ahora, casi 17 años después, el arquero vuelve a pisar el césped de La Cueva con la Selección, esta vez bajo el mando de Bryan Ruiz, quien asumió de manera interina el banquillo de la Tricolor tras la salida de Miguel Herrera.

Para Navas, además, significa reencontrarse con un estadio que fue escenario de algunos de sus primeros capítulos con la camiseta nacional. 6.174 días después de aquella última aparición ante Uruguay, el histórico número uno volverá a La Cueva.