Keylor Navas afrontará un nuevo reto de alto nivel en el fútbol mexicano cuando su equipo, Pumas UNAM, visite el ‘Gigante de Acero’ para enfrentarse al Monterrey.

Aunque por sí solo este duelo ya es uno de los más atractivos de la Liga MX, tendrá un condimento especial: el reencuentro entre Navas y Sergio Ramos, dos futbolistas que compartieron vestuario en el Real Madrid y que, además, mantienen una gran amistad.

Esta vez, ambos deberán verse las caras como rivales. Navas defenderá el arco de los universitarios, mientras que Ramos liderará la zaga de los Rayados, en un choque donde cada uno buscará dar lo mejor para guiar a su equipo hacia la victoria.