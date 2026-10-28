Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El guardameta costarricense Keylor Navas volvió a robarse los reflectores en el ámbito deportivo internacional, esta vez en el paddock de la Fórmula 1.

En la previa del Gran Premio de México, el estelar arquero tico se reunió con el piloto anfitrión Sergio “Checo” Pérez, en un encuentro que causó furor entre los aficionados.

A través de sus redes sociales oficiales, el equipo Cadillac F1 captó el momento en que Navas y Pérez compartieron risas y un afectuoso saludo. La escudería acompañó el video con la frase: “Legends collide: @keylornavas1 🤝🏻 @schecoperez” (“Choque de leyendas”).

Aprovechando su estancia en el fútbol mexicano, el tico asistió al evento automovilístico para apoyar el ambiente previo al fin de semana y compartir con una de las máximas figuras del deporte azteca.

El encuentro entre Navas y Checo se da en el marco de una fecha crucial para la categoría, ya que este fin de semana el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, podría definir el campeonato de la temporada.