Keylor Navas recibe llamada de su esposa en plena entrevista

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El portero Keylor Navas protagonizó un momento gracioso mientras atendía a los medios de comunicación en México.

El hecho se dio en plena conferencia de prensa de su equipo, los Pumas de la UNAM en México. Cuando le estaban formulando una pregunta, le llegó una llamada telefónica de su esposa, Andrea Salas.

“Me está llamando mi esposa. ¿Le contesto?”, dijo ante los periodistas.

Luego, el costarricense atendió la llamada y le dijo a Salas que le devolvía la llamada en unos minutos.

El hecho provocó las risas del arquero, así como de las personas presentes en la sala.

Navas regresó a su club tras los partidos que disputó con la Selección Nacional por la Liga de Naciones de Concacaf.

Video: Claro Sports