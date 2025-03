Tal como lo indicamos en Grupo Extra, Keylor Navas abandonó Argentina, donde juega con el equipo Newell’s Old Boys, para llegar el domingo pasado a Costa Rica. El guardameta tico nos sorprende al presentar a su propio equipo. Se trata del KN1, el cual es de motocross juvenil y de momento tendrá a 5 participantes.

Sobre esta idea, el portero comentó que “lo que queremos es que ellos tengan una oportunidad de surgir. Estamos supercontentos y ojalá que lo puedan aprovechar. La idea nació porque a mis hijos y a sus amigos les gusta el motocross”.

Aquí en Costa Rica hay un grupo de apoyo a Keylor y a su equipo. No ve ningún problema seguir jugando en Argentina, ya que hay mucha tecnología para estar bien comunicado. Analizan la posibilidad de que ellos pueden tener participación internacional, sobre todo en los Estados Unidos. “Desde que hicimos la carrera en diciembre, eso nos abrió los ojos. Venimos trabajando desde hace como 6 meses”. Pretende a futuro incursionar en el ciclismo y en otros deportes que no tienen tanta difusión, pero quieren ir uno a uno, paso a paso hasta consolidar cada disciplina deportiva.

Indica que no estará físicamente pero sí muy atento. “Mi señora y yo vamos a tomar decisiones y hablaré con el equipo de trabajo todos los días. El secreto es tener fe en Dios de que uno puede lograr cualquier cosa si él se lo permite. Siempre me han gustado las motos y me siguen gustando. Me he montado en una y nunca me ha pasado nada. Espero en el futuro andar en moto y algún día acompañarlos en las pistas y hasta poder correr alguna carrera”, dijo El Halcón.