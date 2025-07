Keylor Navas vive momentos de gran tensión en Argentina, luego de no haber jugado con Newell’s Old Boys este fin de semana, en el reinicio de la Liga Profesional de ese país.

El guardameta costarricense se ausentó del encuentro debido a un cuadro de dolor estomacal y vómitos reportado el sábado, lo que impidió que el técnico Cristian Fabbiani contara con él. La situación dejó al equipo sin arquero suplente, y el titular, Williams Barlasina, cometió un error que derivó en el gol de Independiente Rivadavia.

“No puede ser que hoy no haya habido otro arquero suplente. No puede ser que Navas dice, dice, que está con problemas, voy a reafirmar lo que decíamos temprano: Simplemente Newell’s es mucho más que Keylor Navas. Es mucho más”, señaló Marcelo Lamberti, en la transmisión de Cadena 3 de Rosario.

Ese fue solo el inicio del duro descargo del comunicador rosarino, quien criticó con mayor fuerza al portero tico por su ausencia, justo en momentos en que se ha vinculado con Pumas de México.

“Si Navas se quiere ir tendrá que pagar lo que vale. Si no paga lo que vale que se quede. ¿No quiere atajar? Se quedará en Bella Vista. La historia rica de Newell’s no se construyó con Keylor Navas, la construyeron los Martino, los Bielsa y tantos otros. Keylor Navas no es nada en la historia de Newell’s, así que habrá que tomar y tienen que tomar la resolución que corresponde”, enfatizó Lamberti.

Según Gonzalo Calvigioni, periodista especializado en seguir a la “Lepra” para Cadena 3, la decisión en Rosario ya está tomada: Keylor no volverá a atajar con Newell’s, y Pumas presentará en las próximas horas una oferta de 4 millones de dólares (¢2.017 millones) por el arquero tico.

Además, desde Argentina se informa que uno de los motivos por los cuales Keylor desea dejar el club es una deuda salarial pendiente. Incluso, esta situación habría generado una discusión entre el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, y el guardameta, durante una reunión reciente.