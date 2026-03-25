Keylor Navas le recordó el “pura vida” a Andrés Guardado

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una visita especial marcó el entrenamiento de este miércoles para Keylor Navas y el plantel de Pumas.

El exfutbolista mexicano Andrés Guardado se hizo presente en la práctica, donde compartió con los jugadores y protagonizó un ameno momento junto al guardameta costarricense.

En un video difundido por el club, se observa al ‘Principito’ saludar a Navas con un “Pura vida”, lo que generó sonrisas entre ambos.

Guardado es ampliamente reconocido por su destacada trayectoria, especialmente con la Selección de México, y puso fin a su carrera profesional el 1 de julio de 2025, tras su paso por el Club León.